Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Рогалик Slay the Spire 2 вошёл в топ-20 самых популярных игр Steam

Рогалик Slay the Spire 2 вошёл в топ-20 самых популярных игр Steam
Комментарии

5 марта в раннем доступе Steam состоялся релиз Slay the Spire 2 — продолжения культового карточного рогалика от студии Mega Crit. Главным нововведением сиквела стал кооператив, который позволяет отправиться в путешествие вместе с друзьями до четырёх человек.

8 марта проект достиг пикового онлайна в 574 тысячи человек — это один из лучших результатов в истории инди-игр. Slay the Spire 2 вошла в топ-20 самых популярных игр в Steam, обойдя Valheim, Terraria, ARC Raiders, Helldivers 2 и другие крайне успешные игры. Разработчики уже поблагодарили геймеров за поддержку и заявили, что не ожидали такого тёплого приёма от аудитории.

Slay the Spire 2 — продолжение культового карточного рогалика, вышедшего в 2019 году. В нём необходимо забраться на самый высокий шпиль, пройдя множество комнат в трёх локациях, наполненных разными монстрами, боссами и секретами. Игра пробудет в раннем доступе чуть больше года, после чего её также выпустят на консолях.

Материалы по теме
Мы уже сыграли в «Ил-2: Корея». Это хардкор, который зацепит даже новичков
Эксклюзив
Мы уже сыграли в «Ил-2: Корея». Это хардкор, который зацепит даже новичков
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android