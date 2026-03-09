Рогалик Slay the Spire 2 вошёл в топ-20 самых популярных игр Steam

5 марта в раннем доступе Steam состоялся релиз Slay the Spire 2 — продолжения культового карточного рогалика от студии Mega Crit. Главным нововведением сиквела стал кооператив, который позволяет отправиться в путешествие вместе с друзьями до четырёх человек.

8 марта проект достиг пикового онлайна в 574 тысячи человек — это один из лучших результатов в истории инди-игр. Slay the Spire 2 вошла в топ-20 самых популярных игр в Steam, обойдя Valheim, Terraria, ARC Raiders, Helldivers 2 и другие крайне успешные игры. Разработчики уже поблагодарили геймеров за поддержку и заявили, что не ожидали такого тёплого приёма от аудитории.

Slay the Spire 2 — продолжение культового карточного рогалика, вышедшего в 2019 году. В нём необходимо забраться на самый высокий шпиль, пройдя множество комнат в трёх локациях, наполненных разными монстрами, боссами и секретами. Игра пробудет в раннем доступе чуть больше года, после чего её также выпустят на консолях.