Solo сыграет на CCT Season 2 Series 8 по Dota 2
Стали известны все участники турнира CCT Season 2 Series 8 по Dota 2. Среди них — Team Shpilit с ветераном сцены Алексеем Solo Березиным в составе.
Состав Team Shpilit:
- Андрей Zuyzya Сухар;
- Алексей Ainkrad Дивеевский;
- Максим Zarich Мазикин;
- Михаил Kyzko Галкин;
- Алексей Solo Березин;
- Сергей G Брагин (тренер).
Всего в турнире примут участие 12 команд:
- Power Rangers;
- 1w Team;
- Pipsqueak+4;
- paiN Gaming;
- AVULUS;
- Inner Circle;
- L1GA TEAM;
- Natus Vincere Junior;
- Team Lynx;
- Team Shpilit;
- Team Spirit Academy;
- VP.Prodigy.
CCT Season 2 Series 8 пройдёт в онлайн-формате с 12 по 20 марта. Призовой фонд составит $ 40 тыс.
Ранее команда Solo получила инвайт на 1win Streamers League Dota 2 с призовым $ 60 тыс.
Комментарии