Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Solo сыграет на CCT Season 2 Series 8 по Dota 2

Solo сыграет на CCT Season 2 Series 8 по Dota 2
Комментарии

Стали известны все участники турнира CCT Season 2 Series 8 по Dota 2. Среди них — Team Shpilit с ветераном сцены Алексеем Solo Березиным в составе.

Состав Team Shpilit:

  • Андрей Zuyzya Сухар;
  • Алексей Ainkrad Дивеевский;
  • Максим Zarich Мазикин;
  • Михаил Kyzko Галкин;
  • Алексей Solo Березин;
  • Сергей G Брагин (тренер).

Всего в турнире примут участие 12 команд:

  • Power Rangers;
  • 1w Team;
  • Pipsqueak+4;
  • paiN Gaming;
  • AVULUS;
  • Inner Circle;
  • L1GA TEAM;
  • Natus Vincere Junior;
  • Team Lynx;
  • Team Shpilit;
  • Team Spirit Academy;
  • VP.Prodigy.

CCT Season 2 Series 8 пройдёт в онлайн-формате с 12 по 20 марта. Призовой фонд составит $ 40 тыс.

Ранее команда Solo получила инвайт на 1win Streamers League Dota 2 с призовым $ 60 тыс.

Материалы по теме
NS сообщил о крупном ивенте в Dota 2 в апреле — его сравнивают с «Лихим омутом»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android