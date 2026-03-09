Для South Park: The Stick of Truth анонсировали русскую озвучку с голосами MTV

Студия GamesVoice анонсировала русскую озвучку для игры South Park: The Stick of Truth. Команда объявила о сборе средств в размере 600 тысяч рублей на полный дубляж культового проекта по «Южному парку». У локализации пока нет даже примерной даты релиза.

Видео доступно во VK-канале GamesVoice. Права на видео принадлежат GamesVoice.

Так, к озвучке персонажей авторы привлекут официальные голоса мультсериала — Евгения Рыбова и Марию Трындяйкину. Именно они озвучивали большинство сезонов «Южного парка» для MTV, когда проект официально выходил в России. В GamesVoice отметили, что студия может заняться озвучкой продолжения — Fractured But Whole. Однако это произойдёт лишь в том случае, если сборы за первую часть окажутся успешными.

South Park: The Stick of Truth вышла в 2014 году и рассказывала о новичке, который прибывает в Южный парк и участвует в битве между добром и злом за право владеть легендарным артефактом — Палкой истины. Проект получил высокие оценки от критиков и геймеров за чёрный юмор, увлекательную боевую систему и удачную адаптацию особенностей мультсериала в формат видеоигры.