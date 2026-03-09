Скидки
Worlds 2027 по LoL пройдёт в Южной Корее впервые с 2023 года

Комментарии

Корейская ассоциация киберспорта (KeSPA) совместно с Riot Games Korea объявила открытый конкурс среди южнокорейских городов на право принять стадию плей-офф Worlds 2027 по League of Legends.

Заявки от местных органов власти принимаются до 5 апреля. Окончательный выбор локации для проведения плей-офф ожидается в августе 2026 года.

Города могут предложить два формата — проведение четвертьфиналов и полуфиналов на одной арене, а гранд-финала — на другой, либо все матчи плей-офф на единой площадке.

Worlds 2027 станет возвращением турнира в Южную Корею впервые с 2023 года. Призовой фонд составит $ 5 млн.

