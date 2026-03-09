«Мне никто не звонил»: Пол Беттани — о роли Волан-де-Морта в «Гарри Поттере» от HBO

Британский актёр Пол Беттани прокомментировал слухи о кастинге на роль Волан-де-Морта в сериале «Гарри Поттер». Звезда фильмов Marvel заявил, что слышал об этом, но не может подтвердить эту информацию.

Актёр отметил, что очень любит «Гарри Поттера» и смотрит контент холдинга HBO, однако с ним якобы пока никто не связывался.

Я ничего не знаю про Волан-де-Морта в сериале. Я большой фанат «Гарри Поттера» и самих HBO, но никто мне не звонил по этому поводу.

Сериал «Гарри Поттер» стартует в начале 2027 года и вновь расскажет историю Мальчика со шрамом в формате семи сезонов. Ранее ходили слухи, что Волан-де-Морта воплотит на экране звезда «Острых козырьков» и «Оппенгеймера» Киллиан Мёрфи. Однако актёр не раз заявлял, что не будет играть тёмного мага, попросив журналистов сделать из этого большой заголовок.