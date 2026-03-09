Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Съёмки третьего сезона сериала «Рай» начнутся в конце марта — он станет финалом шоу

Съёмки третьего сезона сериала «Рай» начнутся в конце марта — он станет финалом шоу
Комментарии

Американский актёр Стерлинг К. Браун поделился деталями производства третьего сезона сериала «Рай». По словам артиста, съёмки продолжения начнутся уже в конце марта, когда завершится второй сезон, и продлятся примерно до середины августа.

Браун отметил, что онлайн-кинотеатр Hulu пока официально не продлил сериал на третий сезон, однако сценарий продолжения уже почти готов. Он должен стать большим финалом сериала.

Мы не приступим к съёмкам третьего сезона «Рая», пока шоу официально не продлят, но мы должны приступить к работе в конце марта. Так что мы будем снимать с конца марта до середины августа.

Сериал «Рай» рассказывает историю сотрудника службы безопасности президента США Ксавье Коллинза, который расследует убийство главы государства в подземном городе после глобальной катастрофы. Во втором сезоне герой отправляется на поверхность в поисках своей жены, пока раскрываются новые тайны о происхождении гигантского укрытия.

Материалы по теме
Расписание выхода второго сезона сериала «Рай»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android