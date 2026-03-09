Скидки
Производство мультфильма «Аватар: Последний маг воздуха» завершено — премьера в октябре

Производство мультфильма «Аватар: Последний маг воздуха» завершено — премьера в октябре
Кинокомпания Paramount Pictures объявила о завершении производства мультфильма «Аватар: Последний маг воздуха», основанного на одноимённом мультсериале. Премьера ленты состоится в октябре 2026 года в онлайн-кинотеатре Paramount Plus, это будет первая картина в будущей трилогии.

Создатели оригинального мультсериала и режиссёры «Последнего мага воздуха» Майкл Данте ДиМартино и Брайан Кониецко отметили, что проект заслуживает показа на большом экране. По их словам, показ мультфильма на стримингах никак не связан с качеством произведения.

Недавнее решение перенести «Аватар: Последний маг воздуха» с кинопроката на стриминговые платформы может создать впечатление, что качество проекта оказалось недостаточно высоким, чтобы показать его в кинотеатрах. Однако это совершенно не соответствует действительности. Этот фильм заслуживает того, чтобы его посмотрели на большом экране.

Главные роли в будущем мультфильме озвучили Эрик Нам («Мой шумный дом») и Дэйв Батиста (Дракс из «Стражей Галактики») — последний сыграет злодея. Синопсис картины станет известен вместе с выходом дебютного трейлера. В 2026 году фанатов вселенной «Аватара» также ждёт второй сезон адаптации от Netflix.

