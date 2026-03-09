Скидки
Режиссёр «Миссии невыполнима» снимет фильм «Король Конан» с Арнольдом Шварценеггером

Американский актёр Арнольд Шварценеггер рассказал, что в Голливуде началась работа над новым «Конаном». По словам звезды боевиков 1980-х, за следующий фильм во франшизе взялся Кристофер Маккуори, режиссёр последних частей «Миссии невыполнима» и «Джека Ричера» с Томом Крузом.

78-летний артист заявил, что Маккуори не только снимет, но и выступит сценаристом будущей ленты. Она расскажет о воине Конане, которого заставляют покинуть своё королевство после многолетнего царствования. Герою вновь придётся взяться за меч, чтобы завершить конфликт.

Авторы только что наняли потрясающего сценариста и режиссёра, который снял последние четыре фильма Тома Круза — Кристофера Маккуори. Его просто наняли написать и снять «Короля Конана». Проект создаётся с учётом моего возраста — я надеру в фильме задницы, но сделаю это иначе.

Будущий «Король Конан» станет третьей частью серии, которую запустили в начале 1980-х. Она рассказывает о мощном и очень умелом воине Конане, который вырос в рабстве и поклялся отомстить убийцам своих родителей. Сам Арнольд Шварценеггер сыграл главную роль в обоих фильмах, которые собрали на двоих около $ 100 млн в прокате.

