JL может присоединиться к Team Liquid в CS 2 — инсайдеры

По информации инсайдеров Ярослава solutioN00 Долготелеса и Владислава Gromov Громова, Team Liquid проводит тренировочные матчи с Юстинасом jL Лекавичусом. Литовец может занять место Гая NertZ Илуза.

JL покинул основной состав Natus Vincere в июле 2025 года и с тех пор не выступал на профессиональной сцене. NertZ представляет Team Liquid с января 2025 года. Команда переживает затяжной кризис: вылет на первой стадии ESL Pro League Season 23, 17-20-е место на IEM Krakow 2026 и 5-8-е на BLAST Bounty Winter 2026.

Возможный состав Team Liquid по CS 2

  • Карим Krimbo Мусса
  • Юстинас jL Лекавичус
  • Джонатан EliGE Яблоновски
  • Камиль siuhy Шкарадек
  • Роланд ultimate Томковяк
  • Виктор flashie Тамаш Беа (тренер)

Ближайшим турниром для Team Liquid должен стать BLAST Open Rotterdam, который стартует 19 марта.

