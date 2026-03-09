JL может присоединиться к Team Liquid в CS 2 — инсайдеры

По информации инсайдеров Ярослава solutioN00 Долготелеса и Владислава Gromov Громова, Team Liquid проводит тренировочные матчи с Юстинасом jL Лекавичусом. Литовец может занять место Гая NertZ Илуза.
JL покинул основной состав Natus Vincere в июле 2025 года и с тех пор не выступал на профессиональной сцене. NertZ представляет Team Liquid с января 2025 года. Команда переживает затяжной кризис: вылет на первой стадии ESL Pro League Season 23, 17-20-е место на IEM Krakow 2026 и 5-8-е на BLAST Bounty Winter 2026.
Возможный состав Team Liquid по CS 2
- Карим Krimbo Мусса
- Юстинас jL Лекавичус
- Джонатан EliGE Яблоновски
- Камиль siuhy Шкарадек
- Роланд ultimate Томковяк
- Виктор flashie Тамаш Беа (тренер)
Ближайшим турниром для Team Liquid должен стать BLAST Open Rotterdam, который стартует 19 марта.