JL может присоединиться к Team Liquid в CS 2 — инсайдеры

По информации инсайдеров Ярослава solutioN00 Долготелеса и Владислава Gromov Громова, Team Liquid проводит тренировочные матчи с Юстинасом jL Лекавичусом. Литовец может занять место Гая NertZ Илуза.

JL покинул основной состав Natus Vincere в июле 2025 года и с тех пор не выступал на профессиональной сцене. NertZ представляет Team Liquid с января 2025 года. Команда переживает затяжной кризис: вылет на первой стадии ESL Pro League Season 23, 17-20-е место на IEM Krakow 2026 и 5-8-е на BLAST Bounty Winter 2026.

Возможный состав Team Liquid по CS 2

Карим Krimbo Мусса

Юстинас jL Лекавичус

Джонатан EliGE Яблоновски

Камиль siuhy Шкарадек

Роланд ultimate Томковяк

Виктор flashie Тамаш Беа (тренер)

Ближайшим турниром для Team Liquid должен стать BLAST Open Rotterdam, который стартует 19 марта.