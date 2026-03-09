Трейлер сериала «У Марго проблемы с деньгами» с Эль Фаннинг про OnlyFans — старт 15 апреля

Компания Apple представила большой трейлер сериала «У Марго проблемы с деньгами». Шоу с Эль Фаннинг в главной роли стартует уже 15 апреля на Apple TV.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

«У Марго проблемы с деньгами» — экранизация одноимённого романа Руфи Торп. Шоу расскажет историю 20-летней матери-одиночки Марго, которая заводит аккаунт на OnlyFans, чтобы заработать денег. Благодаря советам своего отца, профессионального рестлера, она становится невероятно популярной, и её жизнь сильно меняется.

Главные роли в проекте сыграли Эль Фаннинг («Сентиментальная ценность»), Мишель Пфайффер («Лицо со шрамом»), Николь Кидман («Плохая девочка»), Ник Офферман («Парки и зоны отдыха») и другие. Сценаристом выступил Дэвид Э. Келли («Большая маленькая ложь»).