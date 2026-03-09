Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Team Yandex обыграла Team Falcons на PGL Wallachia Season 7 по Dota 2

Team Yandex обыграла Team Falcons на PGL Wallachia Season 7 по Dota 2
Комментарии

Российский коллектив Team Yandex одержал победу над Team Falcons со счётом 2:0 на групповом этапе PGL Wallachia Season 7 по Dota 2. Команде осталось выиграть один матч для выхода в плей-офф.

Dota 2. PGL Wallachia Season 7 . Групповой этап
09 марта 2026, понедельник. 14:50 МСК
Team Yandex
Окончен
2 : 0
Team Falcons

Лучшим игроком серии стал Алимжан watson Исламбеков — он завершил обе карты без единой смерти с общим KDA 14-0-23. Оффлейнер Аммар ATF аль-Ассаф, в свою очередь, вновь не выходит в KDA. Team Falcons опустилась в корзину 1-2 и находится в одном поражении от вылета.

PGL Wallachia Season 7 проходит с 7 по 15 марта в Бухаресте с призовым фондом $ 1 млн. Соперники команд в следующем раунде определятся по итогам игрового дня.

Материалы по теме
«Команда не проиграет, пока есть я»: ATF — о первой победе на PGL Wallachia 7 по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android