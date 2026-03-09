Team Yandex обыграла Team Falcons на PGL Wallachia Season 7 по Dota 2

Российский коллектив Team Yandex одержал победу над Team Falcons со счётом 2:0 на групповом этапе PGL Wallachia Season 7 по Dota 2. Команде осталось выиграть один матч для выхода в плей-офф.

Лучшим игроком серии стал Алимжан watson Исламбеков — он завершил обе карты без единой смерти с общим KDA 14-0-23. Оффлейнер Аммар ATF аль-Ассаф, в свою очередь, вновь не выходит в KDA. Team Falcons опустилась в корзину 1-2 и находится в одном поражении от вылета.

PGL Wallachia Season 7 проходит с 7 по 15 марта в Бухаресте с призовым фондом $ 1 млн. Соперники команд в следующем раунде определятся по итогам игрового дня.