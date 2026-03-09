«Хочу играть Фродо до конца жизни»: Элайджа Вуд — о «Властелине колец: Охота за Голлумом»

Американский актёр Элайджа Вуд поделился новыми деталями фильма «Властелин колец: Охота за Голлумом». Звезда трилогии Питера Джексона в очередной раз не стал подтверждать своё участие в будущей ленте, однако сделал очередной явный намёк на это.

Вуд заявил, что не хотел бы видеть в роли Фродо любого другого актёра, пока он ещё способен воплощать героя на экране.

Я бы точно не хотел, чтобы кто-то ещё играл Фродо, пока я жив и дееспособен.

«Властелин колец: Охота за Голлумом» выйдет 17 декабря 2027 года. Режиссёром фильма выступит Энди Сёркис, который сыграет Голлума, в ленте также появится Гэндальф в исполнении Иэна Маккеллена.