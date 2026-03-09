Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Хочу играть Фродо до конца жизни»: Элайджа Вуд — о «Властелине колец: Охота за Голлумом»

«Хочу играть Фродо до конца жизни»: Элайджа Вуд — о «Властелине колец: Охота за Голлумом»
Комментарии

Американский актёр Элайджа Вуд поделился новыми деталями фильма «Властелин колец: Охота за Голлумом». Звезда трилогии Питера Джексона в очередной раз не стал подтверждать своё участие в будущей ленте, однако сделал очередной явный намёк на это.

Вуд заявил, что не хотел бы видеть в роли Фродо любого другого актёра, пока он ещё способен воплощать героя на экране.

Я бы точно не хотел, чтобы кто-то ещё играл Фродо, пока я жив и дееспособен.

«Властелин колец: Охота за Голлумом» выйдет 17 декабря 2027 года. Режиссёром фильма выступит Энди Сёркис, который сыграет Голлума, в ленте также появится Гэндальф в исполнении Иэна Маккеллена.

Материалы по теме
«Старую машину запустили вновь»: Элайджа Вуд — о «Властелине колец: Охота за Голлумом»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android