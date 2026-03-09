Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Первый трейлер боевика «Вне закона» Гая Ричи с Генри Кавиллом — премьера 15 мая

Первый трейлер боевика «Вне закона» Гая Ричи с Генри Кавиллом — премьера 15 мая
Комментарии

Кинокомпания Black Bear представила дебютный трейлер фильма «Вне закона» от Гая Ричи. Лента выйдет в мировой прокат 15 мая и также официально доберётся до России.

Видео доступно на YouTube-канале Black Bear. Права на видео принадлежат Black Bear.

Сюжет картины расскажет о группе профессиональных бойцов, которые разбираются с грабежами и возвращают владельцам огромные деньги. Изначально лента должна была выйти в кинотеатрах в апреле 2025 года, однако релиз перенесли на более поздний срок.

Главные роли в фильме исполнили Розамунд Пайк («Исчезнувшая»), Джейк Джилленхол («Исходный код»), Генри Кавилл («Ведьмак») и Эйса Гонсалес («Задача трёх тел»). Режиссёром выступил Гай Ричи («Джентльмены», «Большой куш»).

Материалы по теме
Pixar наконец-то удивила. «Прыгуны» смешные, милые… и внезапно страшные
Pixar наконец-то удивила. «Прыгуны» смешные, милые… и внезапно страшные
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android