Расписание выхода второго сезона сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» от Marvel
Уже 24 марта (в ночь на 25-е число в России) состоится премьера второго сезона сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». Шоу продолжит историю слепого адвоката Мэтта Мёрдока, который совмещает свою обычную жизнь с борьбой с преступностью в Нью-Йорке. Во втором сезоне также появится Джессика Джонс в исполнении Кристен Риттер.
В продолжение вновь войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Disney+. Финал состоится 13 мая.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|25 марта
|2-я серия
|1 апреля
|3-я серия
|8 апреля
|4-я серия
|15 апреля
|5-я серия
|22 апреля
|6-я серия
|29 апреля
|7-я серия
|6 мая
|8-я серия
|13 мая
