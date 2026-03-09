Уже 24 марта (в ночь на 25-е число в России) состоится премьера второго сезона сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». Шоу продолжит историю слепого адвоката Мэтта Мёрдока, который совмещает свою обычную жизнь с борьбой с преступностью в Нью-Йорке. Во втором сезоне также появится Джессика Джонс в исполнении Кристен Риттер.

В продолжение вновь войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Disney+. Финал состоится 13 мая.

Расписание выхода второго сезона сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» от Marvel