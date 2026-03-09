JL заменит NertZ в составе Team Liquid на Roman Imperium Cup VI по CS 2

Юстинас jL Лекавичус выступит за Team Liquid в качестве замены на Roman Imperium Cup VI, сообщило издание HLTV. Он заменит Гая NertZ Илуза, который не сможет приехать на LAN из-за проблем с перелётом.

JL не выступал на профессиональной сцене с июля 2025 года, когда покинул основной состав Natus Vincere. Ранее в этом сезоне он работал аналитиком на трансляциях IEM Krakow.

Это уже второй турнир в 2026 году, на который Team Liquid не может выставить полный состав, — на IEM Krakow команда играла с заменой из-за отсутствия NAF. Liquid зарегистрировалась на Roman Imperium Cup VI и DraculaN Season 6 после вылета с первой стадии ESL Pro League Season 23. Шансы команды на попадание на мэйджор составляют 60,5%.

Roman Imperium Cup VI пройдёт с 12 по 15 марта на арене SAW Esports в Вила-Нова-ди-Гая. NertZ ожидается в строю к BLAST Open Rotterdam.