Legacy разгромила Natus Vincere на ESL Pro League Season 23 по Counter-Strike 2

Legacy обыграла Natus Vincere со счётом 2:0 (13:4 на Inferno, 13:10 на Mirage) и вышла в плей-офф ESL Pro League Season 23. Для бразильской команды это первый крупный результат с новым капитаном Андреем arT Пиовезаном.

На Inferno Legacy выиграла восемь раундов подряд в первой половине — за это время iM, b1t и Aleksib набрали лишь по одному фрагу. На Mirage бразильцы повели 5:1, затем потеряли преимущество после неудачных раундов arT, но выиграли второй пистолетный раунд и забрали три раунда подряд на финише.

NAVI опустилась в корзину 1-2 и сыграет с проигравшим пары paiN — 3DMAX. Legacy присоединилась к G2 и Team Spirit в числе команд, уже обеспечивших себе место в плей-офф. LAN-финал пройдёт 13-15 марта в Стокгольме.