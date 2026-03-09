Astralis выбила FaZe Clan с ESL Pro League Season 23 по Counter-Strike 2

Astralis обыграла FaZe Clan со счётом 2:1 на второй стадии ESL Pro League Season 23 — 7:13 на Dust2, 13:3 на Ancient и 16:14 на Inferno. Для FaZe турнир завершился.
FaZe уверенно забрала Dust2, но на Ancient не смогла оказать сопротивления — 3:13. На решающей карте Inferno команда уступала 0:8, однако оформила камбэк до 12:12. В овертайме команда Расмуса HooXi Нильсена закрыла карту 16:14. Лучшим игроком серии стал Виктор Staehr Стар с показателем K/D 54-40 и рейтингом 1.39. В FaZe лучше всех отыграл Давид frozen»Чернянски — K/D 50-45.
Astralis прошла в корзину 2-2 и продолжает борьбу за плей-офф в Стокгольме. LAN-финал ESL Pro League Season 23 пройдёт 13-15 марта.