Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Team Spirit прошла в плей-офф PGL Wallachia 7 по Dota 2

Team Spirit прошла в плей-офф PGL Wallachia 7 по Dota 2
Комментарии

Team Spirit обеспечила себе место в плей-офф PGL Wallachia Season 7, победив HEROIC со счётом 2:1. Команда повторила результат Team Liquid и прошла в стадию навылет с записью 3:0. HEROIC продолжит борьбу в сетке 2-1.

Dota 2. PGL Wallachia Season 7 . Групповой этап
09 марта 2026, понедельник. 20:45 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 1
HEROIC

Первую карту взяла HEROIC: Сантьяго TaiLung Агуэро Густаво на Viper завершил игру с KDA 14/0/10 и 37 тыс. урона. На второй карте Spirit выровняла счёт — Денис Larl Сигитов на Invoker нанёс 33 тыс. урона и команда уверенно закрыла игру.

Решающая третья карта прошла в равной борьбе: счёт убийств по итогу составил 28:28, однако Spirit победила по строениям. Spirit отыграла отставание в 5 тысяч золота и дожала победу. MVP третьей карты — Илья Yatoro Мулярчук на Luna с KDA 9/2/11 и 41 тыс. урона.

PGL Wallachia Season 7 проходит в Бухаресте с 7 по 15 марта, призовой фонд составляет $ 1 млн.

Материалы по теме
Team Yandex обыграла Team Falcons на PGL Wallachia Season 7 по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android