Расписание четвёртого дня групповой стадии PGL Wallachia Season 7 по Dota 2
Сегодня, 10 марта, продолжается групповая стадия турнира PGL Wallachia Season 7 по Dota 2.
В этот день зрителей ждёт шесть матчей. Команды сыграют серии в формате best-of-3 (до двух побед), а исход встреч напрямую повлияет на расстановку сил в групповой стадии и их дальнейшее участие.
Расписание матчей PGL Wallachia Season 7 на вторник, 10 марта:
Сетка 2-1:
- 11:00. PARIVISION (Россия) — Team Yandex (Россия);
- 14:00. Xtreme Gaming (Китай) — Aurora Gaming (Европа);
- 17:00. Natus Vincere (Европа) — HEROIC (Европа).
Сетка 1-2:
- 11:00. Yellow Submarine (Россия) — BetBoom Team (Россия);
- 14:00. Team Falcons (Европа) — Vici Gaming (Китай);
- 17:00. OG (Европа) — Tundra Esports (Европа).
