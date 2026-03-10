«Царевна-лягушка 2» возглавила кинопрокат России за уикенд

По данным Kinobusiness, фильм «Царевна-лягушка 2» возглавил кинопрокат России за уикенд. За минувшие выходные картина собрала 152 млн рублей и занял первое место

На второй строчке расположилась «Сказка о царе Салтане», собравшая 143,5 млн рублей за уикенд. Третью строчку заняла российская комедия «Новая тёща» (ей покорились 140 млн рублей за выходные).

Сюжет «Царевны-лягушки 2» повествует о том, как герои попытаются одолеть могущественную ведьму Морену, которая с помощью волшебных камней планирует обрести абсолютную власть над всем миром. Василиса волшебным образом попадает в её дворец, исчезнув с собственной свадьбы. Иван отправляется в Тьмутараканское царство, чтобы вернуть невесту и помешать ведьме осуществить её коварные планы.