Появился финальный трейлер мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино»
Universal Pictures и Nintendo опубликовали финальный трейлер мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино». Ролик вышел символичным: ярким, со многими знакомыми героями и различными событиями.
Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат Nintendo.
Продолжение «Братьев Супер Марио в кино» расскажет о новых приключениях знаменитых героев видеоигровой серии. Теперь им предстоит сразиться с Боузером-младшим, который намерен не только освободить своего агрессивного отца, но и захватить королевство.
«Супер Марио: Галактическое кино» выйдет в мировом прокате 1 апреля.
