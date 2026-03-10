Появился финальный трейлер мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино»

Universal Pictures и Nintendo опубликовали финальный трейлер мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино». Ролик вышел символичным: ярким, со многими знакомыми героями и различными событиями.

Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат Nintendo.

Продолжение «Братьев Супер Марио в кино» расскажет о новых приключениях знаменитых героев видеоигровой серии. Теперь им предстоит сразиться с Боузером-младшим, который намерен не только освободить своего агрессивного отца, но и захватить королевство.

«Супер Марио: Галактическое кино» выйдет в мировом прокате 1 апреля.