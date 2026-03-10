«Это не бесполезное сборище героев»: Льюис Пуллман — о «Мстителях: Судный день»
Льюис Пуллман, который в киновселенной Marvel играет Часового, рассказал, что, несмотря на обилие персонажей, фильм «Мстители: Судный день» не превратился в сборище героев, которых собрали ради того, чтобы порадовать фанатов.
По словам актёра, у каждого персонажа в картине есть своя роль и свой так называемый «звёздный час», в котором герою уделяют время.
У каждого персонажа есть свой звёздный час, который раскрывает его многогранность. Братья Руссо сделали это превосходно. Они не хотят, чтобы кто-то просто сидел на заднем плане.
Мировая премьера фильма «Мстители: Судный день» состоится 18 декабря.
