Малыш Грогу не произносит ни слова в фильме «Мандалорец и Грогу»

Малыш Грогу не произносит ни слова в фильме «Мандалорец и Грогу»
Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди во время интервью раскрыла хоть и небольшую, но забавную деталь. Оказывается, малыш Грогу в фильме «Мандалорец и Грогу» не произносит ни слова. Судя по всему, персонаж так и хранит свой обет молчания — даже за пределами сериала.

Лента расскажет о новых приключениях Дина Джарина и малыша Грогу. Помимо Педро Паскаля, в ленте также появятся Сигурни Уивер (сыграет лидера Новой Республики) и звезда сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт — он озвучит Ротту, сына знаменитого Джаббы Хатта.

Премьера фильма «Мандалорец и Грогу» состоится 22 мая. Картина станет первым полнометражным фильмом по «Звёздным войнам» с 2019 года, со времён выхода «Скайуокер. Восход».

