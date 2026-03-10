Работа над мультфильмом «Легенда об Аанге: Последний маг воздуха» завершена
Поделиться
Создатели мультфильма «Легенда об Аанге: Последний маг воздуха» сообщили, что работа над ним подошла к концу. Дополнителями деталями проекта не поделились.
Создатели оригинального сериала Майкл ДиМартино и Брайан Кониецко вернулись во франшизу в рамках недавно созданной студии Avatar Studios, чтобы работать над совершенно новыми анимационными проектами. Первый из них — новая история о повзрослевших Аанге и его друзьях.
«Легенда об Аанге: Последний маг воздуха» выйдет поздней осенью на стриминговом сервисе Paramount+, но точной даты пока что нет. Изначально проект планировали выпустить в кинотеатрах.
Комментарии
- 10 марта 2026
-
10:33
-
09:46
-
09:22
-
09:00
-
08:14
-
08:09
-
08:05
-
06:39
-
00:37
- 9 марта 2026
-
22:10
-
20:17
-
19:17
-
18:40
-
18:04
-
17:54
-
17:19
-
17:17
-
17:00
-
16:55
-
16:21
-
15:53
-
15:25
-
14:57
-
14:52
-
14:28
-
14:05
-
13:56
-
13:37
-
13:24
-
12:52
-
12:28
-
11:35
-
10:58
-
10:53
-
00:31