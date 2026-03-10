Скидки
Работа над мультфильмом «Легенда об Аанге: Последний маг воздуха» завершена

Создатели мультфильма «Легенда об Аанге: Последний маг воздуха» сообщили, что работа над ним подошла к концу. Дополнителями деталями проекта не поделились.

Создатели оригинального сериала Майкл ДиМартино и Брайан Кониецко вернулись во франшизу в рамках недавно созданной студии Avatar Studios, чтобы работать над совершенно новыми анимационными проектами. Первый из них — новая история о повзрослевших Аанге и его друзьях.

«Легенда об Аанге: Последний маг воздуха» выйдет поздней осенью на стриминговом сервисе Paramount+, но точной даты пока что нет. Изначально проект планировали выпустить в кинотеатрах.

