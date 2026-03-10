Мюзикл «Завещание Анны Ли» вышел в онлайне с Амандой Сайфред
Сегодня мюзикл «Завещание Анны Ли» с Амандой Сайфред в главной роли вышел в онлайне. Картину можно посмотреть на Apple TV, Amazon Prime Video и других стримингах.
Картина рассказывает о реальной истории Анны Ли, которая основала большое религиозное движение. Её последователи считали, что англичанка — женское воплощение Христа. Фильм посвящён её пути от простой работницы в Англии до основания собственной коммуны в США.
Главные роли в ленте сыграли Аманда Сайфред («Отверженные»), Льюис Пуллман («Топ Ган: Мэверик») и Томасин Маккензи («Кролик Джоджо»). Режиссёром выступила Мона Фаствольд («Переполненная комната»).
