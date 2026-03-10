Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Второй сезон сериала «Ван Пис» вышел на Netflix

Второй сезон сериала «Ван Пис» вышел на Netflix
Комментарии

Сегодня на Netflix состоялся релиз второго сезона сериала «Ван Пис» по одноимённой популярной манге. Все восемь серий уже доступны с субтитрами на русском языке.

«Ван Пис» рассказывает о приключениях пиратской команды «Пираты Соломенной шляпы» во главе с капитаном Манки Д. Луффи. Второй сезон посвящён путешествию героев по опасному течению Гранд Лайн — персонажей ждут в том числе заснеженные вершины, новые знакомства, испытания и прочее.

Первый сезон сериала вышел на Netflix в 2023 году и собрал восторженные отзывы зрителей и критиков. Продолжение проекта по мотивам культового аниме выйдет 10 марта.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android