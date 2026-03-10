Второй сезон сериала «Ван Пис» вышел на Netflix
Поделиться
Сегодня на Netflix состоялся релиз второго сезона сериала «Ван Пис» по одноимённой популярной манге. Все восемь серий уже доступны с субтитрами на русском языке.
«Ван Пис» рассказывает о приключениях пиратской команды «Пираты Соломенной шляпы» во главе с капитаном Манки Д. Луффи. Второй сезон посвящён путешествию героев по опасному течению Гранд Лайн — персонажей ждут в том числе заснеженные вершины, новые знакомства, испытания и прочее.
Первый сезон сериала вышел на Netflix в 2023 году и собрал восторженные отзывы зрителей и критиков. Продолжение проекта по мотивам культового аниме выйдет 10 марта.
Комментарии
- 10 марта 2026
-
12:20
-
12:14
-
11:46
-
11:22
-
10:33
-
09:46
-
09:22
-
09:00
-
08:14
-
08:09
-
08:05
-
06:39
-
00:37
- 9 марта 2026
-
22:10
-
20:17
-
19:17
-
18:40
-
18:04
-
17:54
-
17:19
-
17:17
-
17:00
-
16:55
-
16:21
-
15:53
-
15:25
-
14:57
-
14:52
-
14:28
-
14:05
-
13:56
-
13:37
-
13:24
-
12:52
-
12:28