«Нужны четыре сильные карты». Chopper рассказал, как победить Team Vitality в CS 2

«Нужны четыре сильные карты». Chopper рассказал, как победить Team Vitality в CS 2
Бывший капитан Team Spirit Леонид chopper Вишняков на стриме ответил на вопрос, как победить Team Vitality в Counter-Strike 2. По словам игрока, ключ к успеху — глубокий маппул.

Иметь очень сильные четыре карты в маппуле, и хорошо будет, если будет та карта, которая слабая у Vitality. Тогда шансы есть. Нужно, чтобы появилась карта, в которой Vitality не так уверены были, а у тебя эта карта очень сильная была. Там есть секреты, лайфхаки, почему это всё работает, но это уже дела профессионалов. Мы от этого дела отошли и больше ничего не рассказываем.

В 2026 году Team Vitality одержала победы на IEM Krakow 2026 и PGL Cluj-Napoca 2026. Французский клуб сыграет BLAST Open Spring 2026, дебютным матч будет с 9z Team.

Team Vitality заработала $ 10 млн призовых в CS — это третий результат в истории
