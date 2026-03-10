Автор «Призрака дома на холме» Майк Флэнаган будет работать не с Netflix, а с Amazon

По данным The Hollywood Reporter, Майк Флэнаган, режиссёр «Жизни Чака», «Полуночной мессы», «Призрака дома на холме» и других хитов, заключил сделку с Amazon MGM на несколько лет.

Что это значит? Теперь Флэнаган будет сотрудничать с Amazon и выпускать свои проекты на Prime Video, а не на Netflix, с которым постановщик сотрудничал долгие годы. Свои главные хиты он выпустил именно в этом стриминге.

Сейчас Флэнаган трудится над телеадаптацией романа «Кэрри» Стивена Кинга, которая должна выйти в октябре. Точную дату пока не говорят, но этот проект станет первым, который Майк выпустит в рамках нового сотрудничества.