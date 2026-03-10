Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Автор «Призрака дома на холме» Майк Флэнаган будет работать не с Netflix, а с Amazon

Автор «Призрака дома на холме» Майк Флэнаган будет работать не с Netflix, а с Amazon
Комментарии

По данным The Hollywood Reporter, Майк Флэнаган, режиссёр «Жизни Чака», «Полуночной мессы», «Призрака дома на холме» и других хитов, заключил сделку с Amazon MGM на несколько лет.

Что это значит? Теперь Флэнаган будет сотрудничать с Amazon и выпускать свои проекты на Prime Video, а не на Netflix, с которым постановщик сотрудничал долгие годы. Свои главные хиты он выпустил именно в этом стриминге.

Сейчас Флэнаган трудится над телеадаптацией романа «Кэрри» Стивена Кинга, которая должна выйти в октябре. Точную дату пока не говорят, но этот проект станет первым, который Майк выпустит в рамках нового сотрудничества.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android