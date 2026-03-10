На Valve подали в суд за лутбоксы и нелицензионную музыку в Steam

На Valve подали сразу два новых иска. Юридическая фирма Hagens Berman обвинила компанию в пропаганде азартных игр через систему лутбоксов, а британская организация PRS for Music — в использовании музыки без лицензии.

Hagens Berman подала коллективный иск от имени миллионов потребителей, включая несовершеннолетних. Фирма требует тройной компенсации убытков, запрета на лутбоксы и возврата «несправедливых доходов».

PRS for Music, управляющая правами композиторов и музыкальных издателей в Великобритании, утверждает, что Valve никогда не получала лицензию на использование музыки в играх, распространяемых через Steam. Организация упомянула такие серии, как Forza Horizon, EA FC и Grand Theft Auto, хотя их издателями являются Microsoft, EA и Rockstar соответственно.

Это уже третий и четвёртый иски против Valve за последние месяцы. В феврале генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала иск о пропаганде азартных игр среди детей. В январе британский суд одобрил коллективный иск на £ 656 млн за предполагаемые антиконкурентные практики Steam.