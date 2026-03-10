Звезда «Остаться в живых» Мэттью Фокс взял перерыв в карьере после сериала ради семьи
Мэттью Фокс, исполнитель одной из главных ролей в культовом сериале «Остаться в живых», рассказал о своём длительном перерыве от съёмок после работы над шоу.
По словам Фокса, перерыв был нужен для того, чтобы уделить должное время семье. Работа над «Остаться в живых» отняла много времени и сил, поэтому после сериала Мэттью взял перерыв ради близких.
Я почувствовал, что пришло время по-настоящему сблизиться со своей семьёй. Я пропустил часть их детства, потому что постоянно был на съёмочной площадке сериала «Остаться в живых» и снимался в фильмах.
Сериал «Остаться в живых» выходил с 2004 по 2010 год.
