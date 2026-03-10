Скидки
Звезда «Остаться в живых» Мэттью Фокс взял перерыв в карьере после сериала ради семьи

Звезда «Остаться в живых» Мэттью Фокс взял перерыв в карьере после сериала ради семьи
Мэттью Фокс, исполнитель одной из главных ролей в культовом сериале «Остаться в живых», рассказал о своём длительном перерыве от съёмок после работы над шоу.

По словам Фокса, перерыв был нужен для того, чтобы уделить должное время семье. Работа над «Остаться в живых» отняла много времени и сил, поэтому после сериала Мэттью взял перерыв ради близких.

Я почувствовал, что пришло время по-настоящему сблизиться со своей семьёй. Я пропустил часть их детства, потому что постоянно был на съёмочной площадке сериала «Остаться в живых» и снимался в фильмах.

Сериал «Остаться в живых» выходил с 2004 по 2010 год.

