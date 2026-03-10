Вышел трейлер фильма «Девятая планета» с Юрой Борисовым — премьера в сентябре

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила дебютный трейлер фильма «Девятая планета». Фантастическая лента с Юрой Борисовым («Анора») выйдет в кинотеатрах России уже 24 сентября.

Видео доступно во VK-канале Кинопоиск. Права на видео принадлежат «Централ Партнершип».

Сюжет фильма расскажет историю автомеханика Димы, который после несчастного случая вдруг вспоминает о службе на другой планете и своей возлюбленной Полине. Ему никто не верит, но когда парень встречает девушку из своих видений, то решает докопаться до истины.

Вместе с Борисовым в ленте также сыграли Алексей Серебряков («Левиафан»), Ирина Старшенбаум («Огниво»), Константин Белошапка («Гранд») и Максим Емельянов («Лётчик»). Режиссёром выступил Николай Рыбников («Трудные подростки»).