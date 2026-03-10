Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Удачи, веселья, не сдохни» от режиссёра «Пиратов Карибского моря» вышел в онлайне

Фильм «Удачи, веселья, не сдохни» от режиссёра «Пиратов Карибского моря» вышел в онлайне
Комментарии

10 марта состоялся цифровой релиз фильма «Удачи, веселья, не сдохни» — новой работы Гора Вербински, известного по «Пиратам Карибского моря». Ленту уже можно посмотреть на Amazon Prime Video, iTunes и других стримингах.

Таким образом, комедийный боевик добрался до онлайн-кинотеатров спустя месяц после выхода в прокат. За этот срок лента собрала скромные $ 8,6 млн при бюджете в $ 20 млн.

«Удачи, веселья, не сдохни» рассказывает о мужчине, который заявляет, что прибыл из будущего, где человечество столкнулось с апокалипсисом из-за контроля над искусственным интеллектом. По сюжету он оказывается в придорожной закусочной в Лос-Анджелесе и пытается собрать команду для борьбы с угрозой. Лента также выйдет в кинотеатрах России, дата релиза станет известна позже.

Материалы по теме
Критики хвалят фильм «Удачи, веселья, не сдохни» от автора «Пиратов Карибского моря»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android