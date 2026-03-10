Фильм «Удачи, веселья, не сдохни» от режиссёра «Пиратов Карибского моря» вышел в онлайне

10 марта состоялся цифровой релиз фильма «Удачи, веселья, не сдохни» — новой работы Гора Вербински, известного по «Пиратам Карибского моря». Ленту уже можно посмотреть на Amazon Prime Video, iTunes и других стримингах.

Таким образом, комедийный боевик добрался до онлайн-кинотеатров спустя месяц после выхода в прокат. За этот срок лента собрала скромные $ 8,6 млн при бюджете в $ 20 млн.

«Удачи, веселья, не сдохни» рассказывает о мужчине, который заявляет, что прибыл из будущего, где человечество столкнулось с апокалипсисом из-за контроля над искусственным интеллектом. По сюжету он оказывается в придорожной закусочной в Лос-Анджелесе и пытается собрать команду для борьбы с угрозой. Лента также выйдет в кинотеатрах России, дата релиза станет известна позже.