Мобильный интернет в Москве отключают ради безопасности — Дмитрий Песков

Мобильный интернет в Москве отключают ради безопасности — Дмитрий Песков
В первой половине марта жители Москвы столкнулись с массовым отключением мобильного интернета. Во многих районах столицы России перестали загружаться различные сайты, включая порталы из «белого списка».

10 марта ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В интервью «Известиям» он заявил, что ограничения мобильного интернета в Москве связаны с «обеспечением безопасности».

Все отключения и ограничения происходят в строгом соответствии с действующим законодательством. Связано это всё, наверное, с главной необходимостью — обеспечение безопасности. Но что касается проблем, которые это представляет для бизнеса — конечно же, это предмет дополнительного анализа. По мере того как будет анализироваться опыт, конечно, будут предлагаться различные решения тех проблем, которые, к сожалению, сопутствуют этим ограничениям.

Пока неясно, сколько именно продлится ограничение мобильной связи в Москве.

