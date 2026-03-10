Стали известны участники PGL Astana 2026 по Counter-Strike 2
Турнирный оператор PGL назвал участников грядущего турнира PGL Astana 2026, который пройдёт с 7 по 17 мая в Казахстане. Призовой фонд составит $ 1,6 млн.
Всего участие примет 16 коллективов. Ивент пропустят Team Vitality — в это время будет проходить IEM Atlanta 2026, где также сыграют BetBoom Team, BC.Game и другие.
Список команд на PGL Astana 2026:
- PARIVISION;
- Team Falcons;
- Team Spirit;
- G2 Esports;
- The MongolZ;
- MOUZ;
- FURIA Esports;
- Aurora Gaming;
- HEROIC;
- Gentle Mates;
- Monte;
- FUT Esports.
Оставшиеся четыре команды будут известны по итогам квалификаций в регионах. Они пройдут в конце марта и в начале апреля.
Комментарии