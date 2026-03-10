Стали известны участники PGL Astana 2026 по Counter-Strike 2

Турнирный оператор PGL назвал участников грядущего турнира PGL Astana 2026, который пройдёт с 7 по 17 мая в Казахстане. Призовой фонд составит $ 1,6 млн.

Всего участие примет 16 коллективов. Ивент пропустят Team Vitality — в это время будет проходить IEM Atlanta 2026, где также сыграют BetBoom Team, BC.Game и другие.

Список команд на PGL Astana 2026:

PARIVISION;

Team Falcons;

Team Spirit;

G2 Esports;

The MongolZ;

MOUZ;

FURIA Esports;

Aurora Gaming;

HEROIC;

Gentle Mates;

Monte;

FUT Esports.

Оставшиеся четыре команды будут известны по итогам квалификаций в регионах. Они пройдут в конце марта и в начале апреля.