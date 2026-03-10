Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стали известны участники PGL Astana 2026 по Counter-Strike 2

Стали известны участники PGL Astana 2026 по Counter-Strike 2
Комментарии

Турнирный оператор PGL назвал участников грядущего турнира PGL Astana 2026, который пройдёт с 7 по 17 мая в Казахстане. Призовой фонд составит $ 1,6 млн.

Всего участие примет 16 коллективов. Ивент пропустят Team Vitality — в это время будет проходить IEM Atlanta 2026, где также сыграют BetBoom Team, BC.Game и другие.

Список команд на PGL Astana 2026:

  • PARIVISION;
  • Team Falcons;
  • Team Spirit;
  • G2 Esports;
  • The MongolZ;
  • MOUZ;
  • FURIA Esports;
  • Aurora Gaming;
  • HEROIC;
  • Gentle Mates;
  • Monte;
  • FUT Esports.

Оставшиеся четыре команды будут известны по итогам квалификаций в регионах. Они пройдут в конце марта и в начале апреля.

Материалы по теме
«Мне кажется, команда должна заиграть где-то к PGL Astana». OverDrive — о прогрессе Spirit
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android