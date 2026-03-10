Скидки
BetBoom Team выбила Yellow Submarine с PGL Wallachia Season 7 по Dota 2

Комментарии

BetBoom Team одержала победу над Yellow Submarine со счётом 2:0 на групповом этапе PGL Wallachia Season 7 и перешла в сетку 2-2.

Dota 2. PGL Wallachia Season 7 . Групповой этап
10 марта 2026, вторник. 11:00 МСК
BetBoom Team
Окончен
2 : 0
Yellow Submarine

Первую карту BetBoom взяла за 39 минут со счётом 27:12. Лучшим стал Илья Kiritych Ульянов на Shadow Fiend — 10/0/5 и 20 тыс. урона. Доминировал и Данил gpk Скутин на Void Spirit с KDA 9/0/11.

Вторую карту команда закрыла быстрее — за 29 минут, со счётом 15:9. Kiritych вновь не умер ни разу, завершив игру на Muerta с KDA 2/0/4. gpk на Huskar добавил 5/1/4.

Yellow Submarine завершает групповой этап с результатом 1-3. PGL Wallachia Season 7 проходит в Бухаресте с 7 по 15 марта, призовой фонд составляет $ 1 млн.

