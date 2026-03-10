BetBoom Team выбила Yellow Submarine с PGL Wallachia Season 7 по Dota 2
Поделиться
BetBoom Team одержала победу над Yellow Submarine со счётом 2:0 на групповом этапе PGL Wallachia Season 7 и перешла в сетку 2-2.
Dota 2. PGL Wallachia Season 7 . Групповой этап
10 марта 2026, вторник. 11:00 МСК
BetBoom Team
Окончен
2 : 0
Yellow Submarine
Первую карту BetBoom взяла за 39 минут со счётом 27:12. Лучшим стал Илья Kiritych Ульянов на Shadow Fiend — 10/0/5 и 20 тыс. урона. Доминировал и Данил gpk Скутин на Void Spirit с KDA 9/0/11.
Вторую карту команда закрыла быстрее — за 29 минут, со счётом 15:9. Kiritych вновь не умер ни разу, завершив игру на Muerta с KDA 2/0/4. gpk на Huskar добавил 5/1/4.
Yellow Submarine завершает групповой этап с результатом 1-3. PGL Wallachia Season 7 проходит в Бухаресте с 7 по 15 марта, призовой фонд составляет $ 1 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 марта 2026
-
13:51
-
13:48
-
13:37
-
13:31
-
13:20
-
13:10
-
13:02
-
13:01
-
12:52
-
12:41
-
12:20
-
12:14
-
11:46
-
11:22
-
10:33
-
09:46
-
09:22
-
09:00
-
08:14
-
08:09
-
08:05
-
06:39
-
00:37
- 9 марта 2026
-
22:10
-
20:17
-
19:17
-
18:40
-
18:04
-
17:54
-
17:19
-
17:17
-
17:00
-
16:55
-
16:21
-
15:53