Смартфон Samsung Galaxy S26 раскритиковали за 40 ГБ предустановленного софта

Уже 11 марта поступит в продажу Samsung Galaxy S26 — новый флагманский смартфон корейской компании Samsung. В издании Android Authority уже протестировали гаджет и нашли в нём существенный недостаток: обилие предустановленных приложений.

Так, журналисты обнаружили, что в модели Galaxy S26 Ultra на 512 ГБ почти 10% хранилища уже чем-то забито. На системные файлы ушло примерно 20 ГБ, а ещё 21 ГБ занимают сторонние сервисы: предустановленные социальные сети, мессенджеры, браузеры, музыкальные сервисы и магазин Samsung, пакеты приложений и многие другие программы. Они доступны на устройстве сразу из коробки, хотя могут никогда не понадобиться будущему покупателю.

Распределение памяти в свежем Galaxy S26 Ultra Фото: Android Authority

Журналисты отметили, что подобный набор предустановленных файлов — редкое явление во флагманских смартфонах. Дело в том, что сторонние сервисы заранее включают в прошивку новых смартфонов по договорённостям с правообладателями для снижения стоимости гаджетов, а здесь речь идёт о ведущем устройстве Samsung.