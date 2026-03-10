Скидки
Team Yandex представила состав по Mobile Legends: Bang Bang

Российская организация Team Yandex представила команду по Mobile Legends: Bang Bang. Дебют состоится на ближайших турнирах.

Тренером состава стал Кевин Ola Олавере, который ранее работал с ZETA DIVISION и женской командой Victory Song Gamers.

Состав Team Yandex по MLBB:

  • Вадим Dont Долгушин
  • Тимур Gxn1us Хамидов
  • Камиль Mashiro Кавадов
  • Антон Ptenchik Бадритдинов
  • Матвей Lovely Розмовный
  • Кевин Ola Олавере (тренер)

Бренд заявил о намерении продолжать развитие в киберспорте. В июне 2025 года Team Yandex представила состав по Dota 2 — за это время команда стала чемпионом DreamLeague Season 27. Тогда же сообщили, что рассматривается создание команды по Counter-Strike 2.

