Team Yandex представила состав по Mobile Legends: Bang Bang

Российская организация Team Yandex представила команду по Mobile Legends: Bang Bang. Дебют состоится на ближайших турнирах.

Тренером состава стал Кевин Ola Олавере, который ранее работал с ZETA DIVISION и женской командой Victory Song Gamers.

Состав Team Yandex по MLBB:

Вадим Dont Долгушин

Тимур Gxn1us Хамидов

Камиль Mashiro Кавадов

Антон Ptenchik Бадритдинов

Матвей Lovely Розмовный

Кевин Ola Олавере (тренер)

Бренд заявил о намерении продолжать развитие в киберспорте. В июне 2025 года Team Yandex представила состав по Dota 2 — за это время команда стала чемпионом DreamLeague Season 27. Тогда же сообщили, что рассматривается создание команды по Counter-Strike 2.