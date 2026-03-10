Team Yandex представила состав по Mobile Legends: Bang Bang
Российская организация Team Yandex представила команду по Mobile Legends: Bang Bang. Дебют состоится на ближайших турнирах.
Тренером состава стал Кевин Ola Олавере, который ранее работал с ZETA DIVISION и женской командой Victory Song Gamers.
Состав Team Yandex по MLBB:
- Вадим Dont Долгушин
- Тимур Gxn1us Хамидов
- Камиль Mashiro Кавадов
- Антон Ptenchik Бадритдинов
- Матвей Lovely Розмовный
- Кевин Ola Олавере (тренер)
Бренд заявил о намерении продолжать развитие в киберспорте. В июне 2025 года Team Yandex представила состав по Dota 2 — за это время команда стала чемпионом DreamLeague Season 27. Тогда же сообщили, что рассматривается создание команды по Counter-Strike 2.
