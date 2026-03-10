Четвёртый сезон сериала «Джек Ричер» выйдет в 2026 году

Американский актёр Алан Ритчсон поделился деталями продолжения сериала «Джек Ричер». Артист заявил, что четвёртый сезон шоу уже полностью снят и должен выйти в 2026 году.

Сам Ритчсон очень гордится четвёртым сезоном, называя его лучшим во всём сериале. Ранее актёр также отмечал, что для продолжения отсняли примерно 30 боевых сцен, однако он не уверен, что они все попадут в финальный монтаж.

Ну, мы сняли четвёртый сезон «Ричера». Это с большим отрывом наш лучший сезон в сериале. Он выйдет в 2026 году.

«Джек Ричер» — один из флагманских сериалов Amazon. Шоу рассказывает о жизни бывшего спецагента, который решает вопросы с помощью своей смекалки, высокого интеллекта и невероятной физической силы. Первый сезон вышел в 2022 году, второй — 2023-м, а третий — в 2025-м. Последний также установил рекорд онлайн-кинотеатра Amazon Prime Video.