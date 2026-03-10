Скидки
В РПЦ посоветовали сыграть в Genshin Impact в Великий пост

В РПЦ посоветовали сыграть в Genshin Impact в Великий пост
В Русской Православной Церкви предложили провести Великий пост в том числе за видеоиграми. Такое предложение высказал руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой.

Священник отметил, что в период с конца февраля по середину апреля можно тратить меньше времени на приготовление изысканных блюд и сосредоточиться на чём-то более полезном. Речь идёт в том числе об играх в настольные игры или в экшен Genshin Impact от студии MiHoYo.

В пост ты тратишь меньше времени на приготовление изысканных блюд, походы по магазинам – потрать чуть-чуть на что-то более полезное. На то, чтобы погулять с женой по парку или по сугробам, побыть с детьми и поиграть в настолки или в Genshin Impact.

Великий пост в 2026 году проводится с 23 февраля по 11 апреля. В этот период православные христиане отказываются от продуктов животного происхождения и фокусируются на добрых делах.

