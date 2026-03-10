Скидки
Фотомод, мини-режим и дополнение: детали поддержки Resident Evil 9: Requiem

Геймдиректор Resident Evil 9: Requiem Коси Наканиси раскрыл детали будущего игры. Разработчик сперва поблагодарил геймеров за невероятную поддержку и анонсировал новый контент для хитового хоррора на выживание.

Так, уже в ближайшее время для «Реквиема» выйдет фотомод, в мае игроков ждёт некий новый бонусный мини-режим, после чего для игры выйдет полноценное сюжетное дополнение. Наканиси не стал делиться его подробностями, отметив лишь, что оно вновь развернётся в Раккун Сити. Ранее инсайдеры отмечали, что дополнение будет посвящено Леону.

Resident Evil 9: Requiem вышла 27 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series. Игра получила восторженные отзывы от критиков и игроков, а продажи экшена превысили 5 млн копий за пять дней после релиза.

Грейс дрожит, Леон уничтожает. За что мы полюбили Resident Evil Requiem
Грейс дрожит, Леон уничтожает. За что мы полюбили Resident Evil Requiem
