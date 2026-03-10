Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

DM обыграл PARIVISION в составе Team Yandex — команда вышла в плей-офф PGL Wallachia 7

DM обыграл PARIVISION в составе Team Yandex — команда вышла в плей-офф PGL Wallachia 7
Комментарии

Team Yandex победила PARIVISION со счётом 2:1 и вышла в плей-офф PGL Wallachia Season 7 с результатом 3:1 — вслед за Team Spirit и Team Liquid. PARIVISION падает в сетку 2-2.

Dota 2. PGL Wallachia Season 7 . Групповой этап
10 марта 2026, вторник. 11:00 МСК
PARIVISION
Окончен
1 : 2
Team Yandex

Особую пикантность матчу добавил стенд-ин Team Yandex — Дмитрий DM Дорохин, которого PARIVISION в январе перевела на скамейку запасных.

Первую карту PARIVISION взяла за 48 минут с доминацией в 35 тыс. золота. Лучшим стал Алан Satanic Галлямов на Templar Assassin — 15/1/7 и 51 тыс. урона. На второй карте PARIVISION камбэкнула с дефицитом свыше 20 тыс. золота, однако всё равно уступила.

Решающую третью карту Team Yandex закрыла за 52 минуты с перевесом в 36 тыс. золота — Илья CHIRA_JUNIOR Чирцов на Queen of Pain нанёс 61 тыс. урона при KDA 7/2/22, Алимжан watson Исламбеков на Windranger завершил серию с показателем 11/0/14.

Материалы по теме
BetBoom Team выбила Yellow Submarine с PGL Wallachia Season 7 по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android