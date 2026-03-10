DM обыграл PARIVISION в составе Team Yandex — команда вышла в плей-офф PGL Wallachia 7

Team Yandex победила PARIVISION со счётом 2:1 и вышла в плей-офф PGL Wallachia Season 7 с результатом 3:1 — вслед за Team Spirit и Team Liquid. PARIVISION падает в сетку 2-2.
Особую пикантность матчу добавил стенд-ин Team Yandex — Дмитрий DM Дорохин, которого PARIVISION в январе перевела на скамейку запасных.
Первую карту PARIVISION взяла за 48 минут с доминацией в 35 тыс. золота. Лучшим стал Алан Satanic Галлямов на Templar Assassin — 15/1/7 и 51 тыс. урона. На второй карте PARIVISION камбэкнула с дефицитом свыше 20 тыс. золота, однако всё равно уступила.
Решающую третью карту Team Yandex закрыла за 52 минуты с перевесом в 36 тыс. золота — Илья CHIRA_JUNIOR Чирцов на Queen of Pain нанёс 61 тыс. урона при KDA 7/2/22, Алимжан watson Исламбеков на Windranger завершил серию с показателем 11/0/14.