Начались съёмки криминального фильма «Пёс» с Сергеем Гармашем

Начались съёмки криминального фильма «Пёс» с Сергеем Гармашем
Кинокомпания MEM Cinema Production объявила о старте производства сериала «Пёс». Съёмки криминальной драмы займут несколько месяцев на Дальнем Востоке, после чего она выйдет в онлайн-кинотеатре Okko.

Сюжет ленты расскажет историю мужчины, который тихо доживает свой век в дальневосточной глуши, когда внезапно к нему приезжает внучка в компании своего парня. Последний раз Баторов видел Веру, когда она была совсем малышкой, но он едва успевает познакомиться с ней заново – утром её и парня Колю похищают бандиты. Старик давно мучится от Альцгеймера и каждый новый день начинает с блокнота, в который записывает свой предыдущий день, чтобы потом вспомнить. Несмотря на свою проблему, Баторов решает сам вернуть Веру. Он вступает в жестокое противостояние с местными бандитами, а потом и с китайской мафией по ту сторону реки Хайхэ.

Главные роли в проекте сыграют Сергей Гармаш («Чебурашка»), Рузиль Минекаев («Слово пацана»), Варвара Володина («Вызов»), Алексей Серебряков («Левиафан») и другие актёры. Режиссёром выступит Константин Смирнов («Волчок»).

