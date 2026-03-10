Скидки
В России запретили рекламу на YouTube, в «Телеграме» и других заблокированных сайтах
Комментарии

Федеральная антимонопольная служба России подтвердила запрет на рекламу в популярных иностранных сервисах. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В ФАС отметили, что запрет на рекламу касается всех сайтов, к которым приняты ограничительные меры. Сюда входят не только «Инстаграм»* и «Фейсбук»*, но и замедленные в стране «Телеграм» с YouTube.

В связи с принятием Роскомнадзором мер по ограничению доступа к социальным платформам «Инстаграм»* и «Фейсбук»*, видеохостингу YouTube, VPN-сервисам, мессенджерам «Телеграм» и WhatsApp, ФАС России усматривает в размещении рекламы на данных ресурсах признаки нарушения части 10.7 статьи 5 Федерального закона «О рекламе».

В ведомстве напомнили, что в случае нарушения ответственность несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель.

* — деятельность компании Meta считается в России экстремистской. Соцсети «Инстаграм» и «Фейсбук» запрещены в стране.

