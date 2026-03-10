Фильм «Здесь был Юра» с Константином Хабенским выйдет в онлайне 21 марта

Кинокомпания «Вольга» раскрыла цифровую дату выхода фильма «Здесь был Юра». Драму с Константином Хабенским можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатрах России уже 21 марта.

Таким образом, лента выйдет на стримингах спустя полтора месяца после релиза в кино. За этот срок фильм собрал скромные 58 млн рублей, получив восторженные отзывы от зрителей и критиков, а также стал победителем фестиваля «Маяк».

«Здесь был Юра» рассказывает историю живущих в московской квартире троих музыкантов, которые вынуждены 10 дней присматривать за дядей одного из них. Мужчину зовут Юра, у него ментальные особенности. Главные роли в фильме сыграли Константин Хабенский («Ночной дозор»), Кузьма Котрелев («Дети перемен»), Денис Парамонов («Аутсорс») и Александр Поршин («Прыжок»). Режиссёром выступил Сергей Малкин.