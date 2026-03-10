Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Анонсирован стрим разработчиков Honkai Star Rail 4.1 (ХСР) — когда и где смотреть

Обновление 4.1 для Honkai Star Rail покажут на стриме в пятницу, 13 марта
Комментарии

Авторы онлайн-игры Honkai: Star Rail проведут традиционную прямую трансляцию перед выходом новой версии 4.1.

Стрим разработчиков HSR 4.1 пройдёт в пятницу, 13 марта, в 14:30 мск. Посмотреть прямой эфир можно будет на Twitch или YouTube с русскими субтитрами.

Фото: HoYoverse

В этот раз HoYoverse не сообщила, что будет показано на трансляции. Ожидается, что в версии 4.1 будет только один новый персонаж — Эшвейл, а само обновление продлится меньше обычного (три или четыре недели) из-за годовщины Honkai: Star Rail. Разработчики планируют вернуться к старому расписанию выхода обновлений после задержки с релизом апдейта 4.0.

Материалы по теме
В РПЦ посоветовали сыграть в Genshin Impact в Великий пост
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android