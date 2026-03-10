Скидки
На iPhone теперь можно запустить игры с Xbox 360 — вышла альфа-версия эмулятора

На iPhone теперь можно запустить игры с Xbox 360 — вышла альфа-версия эмулятора


Для iPhone вышла альфа-версия эмулятора XeniOS — порт популярной программы для запуска игр с консоли Xbox 360.

Программу адаптировали под смартфоны Apple и уже смогли поиграть в BioShock, Call of Duty 4: Modern Warfare и другие игры. Всего создатели проверили 13% всей библиотеки Xbox 360, полностью играбельными являются 4%, ещё 7% запускаются, но работают нестабильно. Таким образом, лишь одна-две из 10 игр не работают на iPhone.

Для работы эмулятора требуется скачать файл с официального сайта, установить его через SideStore или аналоги, а затем активировать через утилиту типа StikDebug. Приложение доступно на iPhone 14 Pro/iPhone 15 или новее и будет дорабатываться.


