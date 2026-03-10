В Fortnite вырастут цены на донатную валюту — V-баксы станут дороже с 19 марта

Epic Games объявили о повышении цен на V-баксы для Fortnite по всему миру. С 19 марта донатная валюта станет дороже примерно на 10%.

Наборы за те же цены будут давать меньше валюты. Вот, к примеру, стоимость доната в России:

набор за 1 279 рублей — 2 400 V-баксов (ранее было 2 800);

набор 2 029 рублей — 4 500 V-баксов (ранее 5 000);

набор за 5 049 рублей — 12 500 V-баксов (ранее 13 500).

Курс V-баксов при покупке точного количества теперь близок к 1:1 — если сейчас 50 единиц валюты можно купить за 40 рублей, к концу месяца цена вырастет до 50 рублей.

При этом разработчики снизят цены на боевые пропуски на 200 V-баксов.