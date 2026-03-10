Скидки
Crimson Desert дата выхода в России

Crimson Desert не выйдет 19 марта в России
Разработчики Crimson Desert утвердили дату выхода игры — мировая премьера состоится одновременно на всех платформах и по всему миру — релиз 20 марта в 01:00 мск. Ровно за 24 часа до этого появятся и обзоры, их стоит ожидать 19 марта в 01:00 мск.

Crimson Desert — одиночная экшен-ролевая игра от создателей Black Desert. Разработчики решили сделать огромную игру с массой всевозможных механик и возможностей, на что у них ушли долгие годы. Однако, если верить первым отзывам после шестичасового знакомства с новинкой, кажется, у команды точно что-то получается.

Crimson Desert создаётся для ПК, PS5 и Xbox Series.

