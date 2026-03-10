10 тыс. писателей выпустили пустую книгу в знак протеста против нейросетей

Более 10 тыс. писателей из разных стран приняли участие в акции протеста против ИИ — они недовольны тем, что создатели нейросетей используют содержание книг для обучения моделей без разрешения авторов.

Писатели выпустили книгу с названием «Не крадите эту книгу», в которой нет ничего, кроме имён авторов. Её бесплатно раздают на книжной ярмарке в Лондоне. Под «заявлением» подписались Кадзуо Исигуро, Филиппа Грегори, Ричард Осман, Мэриан Киз и другие.

В ноябре прошлого года похожую акцию провели музыканты во главе с Полом Маккартни. Тогда был выпущен альбом «Вы этого хотите?» с записью тишины и различных шумов.