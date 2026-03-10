Большой трейлер четвёртого сезона сериала «Извне» — премьера 19 апреля

Кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer представила большой трейлер четвёртого сезона сериала «Извне». Фантастическое шоу вернётся уже 19 апреля.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права принадлежат MGM.

Сюжет «Извне» рассказывает о затерянном в лесу городке, который берёт в плен каждого, кому не посчастливилось проехать по его пути — покинуть это место невозможно. Днём невольные жители пытаются выстроить подобие нормального быта и найти способ выбраться, а по ночам спасаются от пугающих монстров из леса.

В продолжении герои вплотную приблизятся к разгадке тайн города, но это лишь усилит кошмары, с которыми им предстоит столкнуться. Сюжет сосредоточится на фигуре загадочного Человека в жёлтом, а также на попытках Бойда удержать контроль над ситуацией, несмотря на ухудшающееся здоровье.